New York Timesi kolumnist käis jaaniajal Tallinnas: paistab, et üle lõkke hüppamine on siin traditsioon

Veerukirjanik Jada Yuan käis Tallinnas möödunud suvel, kirjutab ta New York Timesis. Ühendriikidest pärit naisterahvas sattus siia jaanipäeva aegu, nii et pidi Kumu ja ERMi külastamisest ära ütlema: muuseumid olid pühade ajal kinni.

«See on aasta pikim päev, öö kestab umbes poolteist tundi ja see on kõige tähtsam püha, kui jõulud välja arvata,» kirjeldas Yuan jaanilaupäeva.

New York Timesi kolumnist sattus Eesti vabaõhumuuseumi jaanipidustustele, kus esinesid teiste seas Ultima Thule, Seitsmes Meel, Jäääär ja Kukerpillid. «Pööripäevaööl peeti muuseumis üks paremaid muusika- ja tantsufestivale, mida mul on olnud võimalus nautida,» kirjutas Yuan.

Kolumnist kirjeldas pidustusi õige põhjalikult: pered sõitsid kruusateedel hobuvankritega, serveeriti vorste ja õlut, pidulised hüppasid üle lõkete. «Paistab, et see on traditsioon,» kirjutas Yuan üle lõkke hüppamise kohta.

«Ma nägin Eesti rahvatantsu, naised hüppasid ringi pikkades punastes seelikutes, mõjukas rokkbänd Ultima Thule esines laval, mis oli ehitatud traktor-haagise sisemusse. See pidi meenutama Gorbatšovi-aegseid vabadusliikumisi,» kirjeldas kolumnist.

Yuan jätkab: «Hilisemad saabujad jõudsid rokkivale tantsupeole, kus esines folgibänd Kukerpillid, joodi lõkke ümber õlut või vaadati kell 2 öösel päikeseloojangut.» Kukerpillid teatasid Facebookis, et on «uudised USAst» kätte saanud ning viskasid nalja, et väärivad loomulikult mainimist maailmakuulsas väljaandes.

Ansambel Kukerpillid mainiti ära rahvusvahelises väljaandes. FOTO: Ants Liigus/Pärnu Postimees

Veel arutles kolumnist selle üle, et suurtele pidustustele vaatamata pole Eesti tegelikult sada aastat vaba olnud. «Pigem on nad sada aastat vabaduse eest võidelnud,» arvas Yuan, kuid ei süüdistanud meid, et me tähistada ja pidutseda soovime.

New York Timesi veerukirjanik käis Tallinna vanalinna restoranis Leib, kus maitses «kohalikelt lehmadelt saadud rikkaliku võiga leiba». Naine märkis ära, et igati sobilikult on restorani kõrval keskaegne kindlus ja pronksist Sean Connery skulptuur.

Sean Connery büsti leiab Šoti pargist. FOTO: Mihkel Maripuu

Restoranis Noa kulutas Yuan 89 eurot, kuid jäi söögiga ka väga rahule. «See oli ilmselt terve reisi kõige parem söök,» meenutas kolumnist ning kiitis restorani noort peakokka. Eesti õlut nimetas naine suurepäraseks ning soovitas külastada F-Hoonet ja Musta Puudlit.