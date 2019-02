Video: Eesti Laulu finaalist välja jäänud Kaia Tamm täitis lubaduse ja pani kassid magama

Pikalt välismaal elanud lauljatar Kaia Tamm sai küll paljude välismaa eurovisioonifännide poolehoiu, kuid poolfinaalist edasi ei pääsenud. Lauljatar lubas tele-eetris, et kui finaali ei jõua, peab ta etteastes kaasa löönud kassid magama panema. Päris kasse siiski laval ei olnud, silmas pidas ta hoopis kassikostüümides mehi.

Nüüd on ilmunud video, kus võib näha, et Kaia on karmi lubaduse teoks teinud.