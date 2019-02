Video: koonduslaagri tätoveerija leidis Auschwitzis oma elu armastuse

Eisenberg samas kardab, et kuna ta on selle koonduslaagri peatätoveerija, siis võidakse teda tulevikus seostada natsidega ja kurjategijaks kuulutada.

«Ma pean aitama kaasa inimeste hävitamisele ja see on raske. Minu eesmärgiks on ellu jääda. Loodan, et tulevikus ei tembeldata mind kurjategijaks ega natside sabarakuks,» sõnas mees naisele.