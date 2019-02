Pildid ja video: kuulus metsümiseja lubas põhjapoolkerale varajast kevadet

Sündmuse koraldanud ühenduse Phil's Inner Circle teatel ei näinud metsümiseja oma saba, mis tähenda seda, et põhjapoolkeral lõppeb talv sel aastal kiiresti ja kevad saabub üsna vara, teatab cnn.com.

Kuulus metsümiseja Punxsutawney Phil ennustas põhjapoolkerale varajast kevadet FOTO: Reuters/EPA/Scanpix

«Kallid Punxsutawney Phili fännid, kuna metsümiseja ei näinud oma saba, siis on oodata varajast kevadet,» teatasid sündmuse korraldajad.

«Kui Phil näeb oma saba, või õigemini saba varju, siis kestab talv veel kuus nädalat ja ta läheb oma pessa tagasi. Saba varju nägemiseks peab olema ilus ilm ja päike paistma. Kui aga on pilves ilm ja ta oma saba varju ei näe, siis on oodata, et kevad saabub varsti,» selgitasid korraldajad.

Kuulus metsümiseja Punxsutawney Phil ennustas põhjapoolkerale varajast kevadet. Phili fännide plakat, millel nad lubavad Amerika taas soojaks teha FOTO: Reuters/EPA/Scanpix

Selle aasta sündmusel olnutest mitmed kandsid plakatit «Make America Warm Again» (Teeme Ameerika taas soojaks), mis on viide USA presidendi Donald Trumpi kuulsale hüüdlausele «Make America Great Again» (Teeme Ameerika taas suureks). Veel oli plakateid, milles pakuti, et metsümiseja Phil võiks 2020 USA presidendiks kandideerida.

Kuulus metsümiseja Punxsutawney Phil ennustas põhjapoolkerale varajast kevadet. Phili fännid soovivad, et ta kandideeriks USA 2020 presidendivalimistel FOTO: Reuters/EPA/Scanpix

Sündmuse korraldajad soovitasid rahval ujumisriided juba välja otsida.

USAs Pennsylvanias on metsümiseja abil talve lõppemist ja kevade saabumist ennustatud vähemalt 130 aastat.

Ennustamissündmuse läbiviijate sõnul on Punxsutawney Philil üsna raske amet, sest ta ennustus peab paika pidama väga suure ala kohta.

Sellel metsümisejal on kümneid tuhandeid fänne, kes ta ennustustesse usuvad. Samas USA ookeani ja atmosfääri administratsiooni teatel on metsümiseja ennustused vaid 40 protsendi ulatuses õiged.

Meteoroloogi Judson Jonesi sõnul saab õige talvelõpu ja kevade alguse ennustuse pigem münti visates.

Üks metsümiseja Punxsutawney Phili hooldajatest, A J Dereume on veendunud, et see oravlaste hulka kuuluv loom paneb oma ennustustega 100 protsenti pihta, kuid meediakäras kaob pool informatsioonist.

«Metsümiseja Phil teeb oma ennustused ise, meie lihtsalt oleme ta sõnumi vahendajad. Inimestele meeldib, kui on lisaks meteoroloogidele veel keegi, kes on ilma ennustanud teiste vahenditega kui mõõteriistad. On ka neid, kellel on vaja halvas ilmas kedagi süüdistada. Kui ei saa süüdistada meteorolooge, siis saab süüdistada kuulsat metsümisejat,» selgitas Dereume.

Metsümisejaga ennustamise juured ulatuvad küünlapäeva, mis kristlikus kultuuris on talvepoolituspüha. Küünlapäeva tähistatakse 2. veebruaril ja siis öeldakse, et «talve selgroog on murtud».

Varasemate sajandite ilmaennustajad ennustasid ka selle järgi, kas 2. veebruaril oli ilus ilm ja päike paistis või oli taevas pilves. Kui oli külm päikeseline ilm, siis oli oodata veel kuus nädalat külma ja lund. Kui oli pilves, siis saabus kevad varakult.

Euroopas kasutati küünlapäeva ennustuses siili, USAs hakati kasutama metsümisejat.

Metsümiseja (Marmota monax) on Põhja-Ameerika suurim oravlane.

Täiskasvanud isend on tavaliselt 40–65 sentimeetrit pikk, kaasa arvatud saba, mis on 15-sentimeetrine ja ta kaalub 2–4 kilogrammi.