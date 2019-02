Lööge kinganinad läikima! Tallinnas avab peagi uksed uus peopaik Helitehas

Dan Duncan ja Igor Tchkotoua kohtusid 1999. aastal ning hakkasid sellest ajast peale koos muusikat tegema Pig & Dan nime all. Nende koostöö tulemusena on ilmunud viis albumit ja üle saja loo. Pig & Dan on ka kahe plaadifirma «Elevate» ja «Onolog» rajajad ja vedajad.

Hispaania progressive hausi ja tehno artistiduo Pig & Dan. FOTO: Erakogu

Muusikat on nad produtseerinud ka koos mitmete teiste selle žanri tippudega nagu Monika Kruse, Adam Beyer, Paul Kalkbrenner, Mark Reeve jt.

Pig & Dan külastavad esmakordselt Eestit Helitehase avapeol Less is More.

Muusikaprodutsent Meelis Meri, Tallinn Express saatejuht ja peo resident ei ole oma kiitustega Pig & Dani suhtes kitsi: «Hea duo on, olen neid palju aastaid nii raadiosaates kui pidudel mänginud. Neil on oma saund, nad on väga andekad DJ-d ja produtsendid.»

Varsti avatav peopaik on Helitehas kuni 1500 inimest mahutav koht, kus korraldada kontserte, pidusid, firmaüritusi ja sünnipäevi.

Peagi avatava peopaiga Helitehas logo. FOTO: Erakogu