Soome meedia: Matti Nykänen kukkus mõni aeg enne oma surma saunakatuselt alla

«See oli üsna karm kukkumine, mõtlesin et ma ei jää ellu. Igatahes paar minutit ei olnud ma teadvuse juures. Tundsin nii rinnakorvis kui ühes jalas väga tugevat valu,» lausus Nykänen intervjuus.

«Olen vanaisa, kuid ma ei saa kohtuda oma lastelastega. See on minu jaoks väga kurb,» sõnas suusahüppelegend.

Matti Nykäneni naine Pia leidis oma mehe nende Joutsenos asuva kodu majapidamisruumist. Ta üritas meest elustada, kuid see ei aidanud. Parameedikud tunnistasid Nykäneni surnuks.

Pia Nykäneni teatel jäid ta mehe viimasteks sõnadeks, et tal on vaja määrdunud pesu pesumasinasse panna ja see puhtaks pesta.