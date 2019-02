Pildid: Tiffany Trump tegi isale ninanipsu, liitus vastaspoolega ja kandis aastakõne ajal valget

Kui USA president Donald Trump teisipäeval oma aastakõnet pidas, kandsid paljud naised valget, kes olid peamiselt demokraadid. Üks naistest, kes valget kandis oli aga presidendi tütar Tiffany Trump.

Naised kandsid valget, et tähistada 100 aasta möödumist sellest, kui naised said õiguse valida. Kuid valgel on ka väidetavalt teine tähendus. Valgega on tahetud tõmmata tähelepanu probleemidele, mille on tekitanud demokraatide sõnul on Trumpi juhitud Vabariiklik partei.

Paljudele kõnekuulajatele jäi aga silma, et Tiffany istub perekonnast eraldi ning kannab valget. See pani inimesi küsima, kas tütar on teinud väga peene seisukohaavalduse ning isale ninanipsu, nõustudes isa vastastega.

Tiffany Trump kandis aastakõne ajal valget, 05.02.2019. FOTO: SAUL LOEB / AFP

Inimesed avaldasid Twitteris valjuhäälselt arvamust ning arvavad, et see oli siiski läbi mõeldud žest, kirjutab Cosmopolitan.

«Kas te arvate et Tiffany Trump planeeris ühineda #StateOfTheWoman oma valges kleidis? Või.. ups!» säutsus üks.

«Ma keeldun uskumast, et Tiffany Trumpi valge kleit on muud, kui tunnistus, et ta on osa vastupanuliikumisest,» kirjutas teine.

«Keegi pani veel tähele, et Tiffany Trump istub eemal oma perest ja kannab valget? Vandenõu või kokkusattumus?» tõstatas kolmas Twitteris küsimuse.