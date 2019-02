Galerii: lauljannat P!nki tunnustati Hollywoodi kuulsuste alleel roosa tähekesega

Lauljanna Pink (kodanikunimega Alecia Moore) nautis pidupäeva koos oma kahe lapse Jameson Mooni (2), Willow Sage (7) ja abikaasa Carey Hartiga (43).

«Mu on selline tunne, nagu ma unistaksin ja kui keegi mind näpistab, löön ma teda vastu vasakut kulmu. Mul on tunne, et paljud inimesed arvasid, et jõuan ainult häbi-alleele, kuid siin ma olen,» alustas lauljanna oma kõnet.

«See on sürr. On olnud omaette reis, mõeldes tagasi karjäärile, mis mul on õnnestunud luua. Oma esimese plaadilepingu allkirjastasin 23 aastat tagasi.. ja ma olen ainult 23 ja pool, seega see on hullumeelne,» naljatas laulukirjutaja Pink autasu vastu võttes.

Lauljanna meenutas oma muusikukarjääri algusaastaid ning avaldas oma kõnes austust ka isale, kes innustas teda oma unistuste poole püüdlema ning iseendaks jääma.

«Kaks kümnendit on olnud tähendusrikkad ja imelised. Tänane on minu jaoks isa õpetuste pühitsus. Selleks on enda vastu aus olemine. Endasse uskumisel on jõud- sa ei pruugi olla parim, kes seda kunagi tegi, sa ei pruugi olla kõige kauneim, kõige pikem, kõige naljakam või kõige andekam... kuid kui sa oled kangekaelne, ei anna alla ja teed kõvasti tööd- mitte keegi teine ei saa kunagi sina olla,» rääkis Pink.

«Tänane päev on suur au. Tänane tõestab seda,» lisas ta.

«Tahan tänada oma fänne- teie teete selle oluliseks. Aitäh, et tulite. Mu abikaasa, kes on nii nunnu! Ta on mu muusa ja kui ta mind pidevalt närvi ei ajaks, ei oleks mul eriti palju midagi öelda. Ma ei seisaks siin, kui see poleks sinu pärast. Ära kunagi muutu. Mu lapsed- te olete mu tähed ja ma ei säraks ilma teieta,» tänas lauljanna oma peret, fänne ja sõpru.

Tseremoonial pidas kõnet ka populaarse jutusaate võõrustaja Ellen DeGeneres, kes kasutab Pink laulu «Today's The Day» oma saate tunnusmeloodiana. Ellen kirjeldas lauljannat kui «badass rokkstaarina» ning inimesena, kes on jäänud iseendale truuks.

«Vaatamata sellele, et ta on ülemaailmne staar, on ta kõige normaalsem, kahe jalaga maa peal inimene, keda sa kohtad.»

«Artistina on Pink leidnud täiusliku tasakaalu- tema hääl on tugev, kuid mitte võimust võttev; tema hoiak on mässumeelne, kuid mitte ähvardav; tema esinemised on ohtlikud, kuid innustavad,» kirjeldas jutusaatest tuntud Ellen lauljannat.

Oma karjääri jooksul on Pink nomineeritud Grammy auhinnale 20 korda ning võitnud 3 kuldset grammofoni. Pühapäeval konkureerib ta oma albumiga «Beautiful Trauma» parima poppalbumi Grammyle, kirjutab ABS-CBN. News.

Esimese Grammy auhinna sai lauljanna 2002. aastal «Lady Marmalade» eest, mis oli «Moulin Rouge'i» filmimuusika. Teised kaks Grammyt sai ta 2004 ja 2011. aastal laulude «Trouble» ja «Imagine» eest.