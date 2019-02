Pildid ja video: 52-aastase Simoni väitel on ta prints Charlesi ja hertsoginna Camilla salapoeg

52-aastase mehe sõnul andsid Charles ja Camilla ta lapsendamiseks ning ta nõuab DNA-testi abil oma pärisema ja –isa kindlaks tegemist, teatab dailymail.co.uk.

Simon Charles Dorante-Day väitel on ta prints Charlesi ja hertsoginna Camilla salapoeg FOTO: twitter.com

Dorante-Day sõnul oli printsess Diana teadlik, et prints Charlesil ja ta armukesel Camilla Shandil, hilisemal Parker-Bowlesil on salalaps, kes on tema.

Dorante-Day jutt ei klapi prints Charlesi elu kohta teada olevate faktidega. Dorante-Day sündis 1966. aastal Ühendkuningriigis Hampshire’is Gosportis. Prints Charles oli siis 18-aastane ja ta ei tundnud veel Camilla Shandi.

Prinst Charlesi ja Camilla Shand kohtusid esmakordselt alles 1970. aastal.

Simon Charles Dorante-Day väitel on ta prints Charlesi ja hertsoginna Camilla salapoeg. Pildil Charles ja Camilla 1970. aastatel FOTO: twitter.com

Dorante-Day adopteeris kuninganna Elizabeth II teenijaskonda kuulunud naine, kes mitmel korral oli oma adoptiivpojale öelnud, et ta on tegelikult kuninglikku verd.

Dorante-Day nõuab DNA-testi tegemist, et ta saaks oma tegeliku päritolu kindlaks teha.

Mees nimetab sotsiaalmeedias end prints Simoniks ning jälgijate sõnul on Simon oma näolt prints Charlesiga sarnane.

Briti õukond ei ole Dorante-Day väidet kommenteerinud.

Simon Dorante-Day abikaasa, aborigeeni päritolu Elvianna Dorante-Day on veendunud, et ta mees on kuninglikust soost.

Simon Charles Dorante-Day ja ta abikaasa, aborigeeni juurtega Elvianna Dorante-Day FOTO: twitter.com

«Suure tõenäosusega oli mu mees oma esimesel eluaastal kuninglikus peres. Igatahes printsess Diana teadis, et ta mehel, prints Charlesil on abieluväline laps. Diana viitas sellele mitmes oma intervjuus,» sõnas Elvianna Dorante-Day.

Teada on, et prints Charles tahtis tegelikult abielluda Camilla Shandiga, kuid Elizabeth II arvates ei olnud see naine ta poja ja nende suguvõsa jaoks sobiv, kuna tal oli olnud mitmeid meessuhteid.

Prints Charles abiellus 29. juulil 1981 verinoore ja kogenematu lady Diana Spenceriga, kuid väidetavalt oli ta oma abielu ajal salasuhtes Camilla Shandiga, kes pärast abiellumist Tom Parker-Bowlesiga kandis mehe perekonnanime.

Prints Charlesi ja printsess Diana pulmafoto 29. juulil 1981 FOTO: PA / PA Archive/Press Association Images/Scanpix

Printsess Diana hukkus 31. augustil 1997 Prantsusmaal Pariisis autoõnnetuses, kuid seni levivad vandenõuteooriad, et briti kuninglik pere lasi neile tülikaks muutunud printsess Diana tappa.

Prints Charles ja Camilla Parker-Bowles abiellusid 2005. Camilla sai Cornwalli hertsoginna tiitli.