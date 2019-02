Sissi sai lõpuks teada, mis haigus ta Eesti Laulu poolfinaali eel haiglasse viis

Televaatajad ehk ei teadnudki, et tüdruk, kes laulis Tartus toimunud poolfinaalis: «Just like you, I'm strong», käis samal päeval haiglas ning kannatas laval olles tugevate valude käes. «Ma ise ka vaatasin seda hiljem ja olin väga uhke enda ning oma tantsijate ja lauljate üle,» meenutab Sissi.

«Eile käisin arsti juures ja sain teada, et mul on seljapõletik. Mulle anti ka harjutused, mida ma pean elu lõpuni tegema, kui ma tahan sellest lahti saada, et see tagasi ei tuleks.»

Sissi sõnul on valud veel alles, aga need pole võrreldavadki sellega, mida ta varem tundis. «Kui sa lähed lavale, siis the show must go on. Ma olen üles kasvanud nii, et kui sa lähed lavale, siis annad endast igal juhul 100%. Nii et ma andsin kuskil 97%, kolm protsenti oli see valu,» muigab ta.