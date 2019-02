Pildid: Trumpi nime tõttu kiusatud poiss jäi USA presidendi Donald Trumpi kõne ajal magama

Sündmust kajastanud fotograafidele jäis silma, et proua Trumpi ja teise külalise Grace Eline'i juures istunud Joshua Trump jäi presidendi kõne ajal magama. Teda oli kuulda isegi norskamas.

Grace Eline oli samuti Trumpide külaliseks, kuna tal oli ajuvähk ja ta kannatas samuti koolikiusamise all.

Nii meedias kui sotsiaameedias avaldati fotod magavast poisist. Trumpi vastased haarasid sellest kinni ja teatasid, et Joshua Trump protestis magama jäämisega Trumpi lolluste vastu.

Veel ühes sõnumis oli, et Trump on nii igav, et mõjub lastele uinutavalt.