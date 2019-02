Geeniteadlane Natalia Pervjakova: teadlaste jaoks on siiski olemas vaid kaks sugu

Seksuaaltervise ekspert Kristina Birk-Vellemaa sõnas, et sooidentiteet on lihtsalt öeldes see, kellena inimene ennast näeb ja tunnetab või kuidas ta ennast sildistab.

«Tavaliselt me oleme rääkinud meesidentiteedist ja naisidentiteedist, kuid sinna vahele mahub väga suur skaala erinevaid nimetusi. Gender queer on see väljend, mida saame kasutada inglise keeles. Meil eesti keeles ei ole väga head vastet soolisusest rääkimise kohta.»

Saatejuht Jüri Butšakov uuris, et kui ta otsustaks ühel hetkel, et ta ei ole mees ega naine, kuid näiteks mittebinaarne, siis mida see täpsemalt tähendab.

«See tähendabki seda, et ma ei identifiteerid end väga selgelt mehena ega naisena, vaid minu identiteedi sekka võib kuuluda väga palju erinevaid karakteristikaid mõlemast. Või siis ma kindlates sookarakteristikutes enda puhul ei mõtle, ma olen vaba nii-öelda konkreetsetest kastidest,» selgitas Birk-Vellemaa.

Eesti on väike konservatiivne rahvusriik, kuid ka meil on siin inimesed, kes ei identifitseeri end kummagi soo esindajana. «Nad on siin täitsa olemas,» Kristina Birk-Vellemaa.

Geeniteadlane Dr Natalia Pervjakova ütles, et sootemaatika on see valdkond, kus teadus läheb sotsiaalsest visioonist lahku.

«Üks asi on see, kuidas me ennast tunneme. Teine see, kas inimene, kellele on naise reproduktiivtunnused, kas tema on genoomselt ikka naine või mees, kas sellel inimesel on naissootunnused või meessootunnused,» ütles Pervjakova.

Kui bioloogiatunnist on teada, et XX-kromosoomidega inimene on naine ja XY-kromosoomidega mees, siis Dr Pervjakova ütles, et ka XY-kromosoomiga inimene võib olla naine.

«Kuidas see juhtub on see, et alguses tekib kood XY-kromosoomiga, ning sellisel juhul eeldatakse, et tekib poiss. Aga (alati) ei teki, sest toimuvad väikesed mutatsioonid, ning areneb ikka naissoost naine.»

Välimuselt kromosoom endaga mingeid muudatusi kaasa ei too.

«Ta areneb perfekselt naiseks, kõikide naissoo tunnustega. See ei sega tal lapsi saada. See ei sega neil elamast. Paljud naised isegi ei tea, et neil on XY-kromosoomid, sest kui sa teisti ei tee, siis sa ei tea.»

Pervjakova selgitas, et kui naine, kellel on XY-kromosoomid, saab järglase, siis võib ema kromosoomiline eripära mõjutada lapse aju. Tekib olukord, mille nimi on inglise keeles masculinization of brain.

Kuna tegu on väga keerulise teemaga, siis tuleb sellest ka väga konkreetselt rääkida. Jüri uuris, kas põhjus, miks inimene ei tunne end mehe või naisena, võib olla tingitud geenidest.

Pervjakova ütles: «Ma vastan kui teadlane: võib. Aga praegu ei saa kindlalt öelda, kas jah või ei. Me ei oska öelda kindlat vastust, sest ei ole kindlat vastust.»