Paavst Franciscus tunnistas: sajad nunnad elasid preestrite ja piiskoppide seksiorjuses

Üks nunnade seksuaalse ahistamise juhtum oli nii karm, et eelmisel paavstil Benedictus XVI ei jäänud muud üle kui see nunnaklooster laiali saata, sest tegemist ei olnud enam jumalakummardajatest naiste, vaid prostituutideks sunnitutega, keda vägistati, teatab msn.com.

Franciscus on seisukohal, et kuna katolikus kirikus on juhtival kohal mehed, siis oli naistel, nunnadel, end raske kaitsta ja selle tõttu sai neid sundida seksiorjusse ehk neist tehti prostituudid.

Paavst saabus 5. veebruaril tagasi Vatikani, olles külastanud Araabai Ühendemiraati. Tagasilennul küsisid paavsti lennuki pardal olnud ajakirjanikud, et kuidas katoliku kirik tegeleb nunnade seksuaalse ahistamise probleemiga ja mida nunnade kaitsmiseks on ette võetud.

Paavst sõnas, et ahistamisprobleem on ulatuslik ja selle ohjamiseks on vaja astuda kindlasid samme. Ta lisas, et katoliku kirik on selle probleemiga tegelenud juba mitu aastat ja tegeletakse edasi, sest ahistamist ja orjastamist ei tohi tolereerida.