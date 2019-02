Lauri Pihlap selgitas, miks Maroon 5 Super Bowli ajal nii kehv oli

Maroon 5 esitas Atlanta staadionil oma tuntumaid hitte näiteks «Harder To Breathe» ja «Moves Like Jagger».

«Tänavune @SuperBowl poolaja šou teeb mu hingele haiget. Mul on kahju, kes kutsus Maroon 5-i poolajale esinema. Esmaspäeval kontoris on tal kindlasti väga piinlik,» säutsus teine.

«Ma ei taha enam kunagi näha Travis Scotti ja Maroon 5-i ühes lauses. See on õudne,» lisas kolmas.

«Adam Levine'i esinemise kõrghetk oli see, et tema särk nägi välja täpselt samasugused nagu mu padjad, mis on kindlasti suurel hulgal inimestel Targetist ostetud,» säutsus neljas ning lisas pildi kõrvutamaks kurikuulsat patja ja särki.

Taukar oli esimene, kes kolmest mehest sõna võttis ja ütles, et tema arvates on parim Super Bowl poolaja show Bruno Marsi esinemine 2014. aastal.

Siis sekkus vestlusesse endise artistinimega Lowry ning Soul Milita koosseisus koos Tanel Padar ja Dave Bentoniga 2001. aastal Eurovisiooni võitnud Lauri Pihlap. Lauri ei avaldanud, mis on senimaani olnud tema lemmik poolaja show, küll aga ta selgitas, miks Maroon 5 ja nii mõnedki teised artistid on aastate jooksul palju kriitikat saanud.

«Maroonil polnud otseselt häda midagi. Võib olla pisut tagasihoidlik tundus ehk. Aga, proff sooritus nagu ühelt kaua koos mänginud pundilt oodata. Bänd tegi täpselt seda mida NEMAD teevad. USAs on lihtsalt poliitiliselt nii keerulised ajad, et laias laastus kõikide artistide jaoks, kes on nõus üldse Halftime show spoti vastu võtma on see suure osa (neti)kriitikute vaatenurgast can't win situation. Sul peaks artistina olema mingisugune steitment, mingisugune märgiline collabo ja loomulikult pead sa võtma mingisuguse seisukoha NFLi ja kogu Colin Kaepernicki saaga teemal,» selgitas Pihlak küllaltki lihtsa esinemisega kaasaskäivat tausta.