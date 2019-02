Inimesed ostavad Ott Tänaku filmile pileti kolm kuud ette

«Sellist huvi, kus inimesed ostavad silma pilgutamata kinopileti eelmüügist kolm kuud ette, ei näe Eesti kinomaastikul ülearu tihti. Praeguseks on müüdud juba kaugelt üle tuhande pileti ja järjest pannakse müüki lisaseansse,» ütles linaloo levitaja Hea Filmi esindaja Timo Diener.

«Spordifilmidel ei ole olnud Eesti kinodes aastate jooksul just kerge põli, kuid sisetunde ning piletite eelmüügi seniste tulemuste analüüsimise segu lubab öelda, et Ott Tänakul on esimene katsevõit juba käes,» lisas Diener.