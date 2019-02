PILDID JA VIDEO Naised imestavad ülipisikeste bikiinipükste üle: see on nagu hambaniit!

Kui mõned V-lõikega bikiinipüksid on veel võrdlemisi tagasihoidlikud, paiskas Beginning Boutique jaanuari alguses müüki sellise rannapesu, mis interneti parajalt segadusse ajas. «Kuidas neid kanda saab, kas need üldse midagi ära varjavad?» murti reklaampiltide all pead. Moodsate bikiinide eest küsitakse 40 dollarit.

Ajakirjanik Michelle Andrews selgitas news.com.au vahendusel V-lõikega bikiinide sünnilugu nii: «Mingil põhjusel otsustasid Austraalia rannarõivaste brändid G-string lõikega bikiine kaasajastada, kuna nähtavasti on G-string vastuvõetamatult konservatiivne ja katab liiga palju nahka.»

Andrews proovis eksperimendi korras nappe bikiine ka selga ning sai selgeks, et need on täpselt sama ebamugavad, kui pildilt tundub: korralikult kõndida ei saanud.

Samuti proovis tolleks hetkeks juba kurikuulsaks saanud bikiine jalga pluss-suuruses juutuuber Jade Madden. Videos tunnistas ta, et proovis võtta ka samasugust poosi nagu kleenuke modell reklaampildil, kuid see polnud sündsuse piirides võimalik.

Vaata videost, kuidas napid V-lõikega bikiinid juutuuberi selga sobisid:

Üks naistest, kes nappide bikiinide üle nalja viskas, on blogija Laura, kes tegutseb Facebookis nime Knee Deep In Life alt, vahendab The Sun.

Ta ei raatsinud disainerbikiinide peale küll raha raisata, kuid otsis välja sarnased supermani-alukad ning võttis modellidega samasuguse poosi, et tõestada, kui naeruväärseid standardeid reklaampildid taga ajavad.

Blogija Laura tegi ülinappide bikiinide reklaampilti järgi. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Sündsusetu vaatepildi vältimiseks pidi naine tsensuuri kasutama. Ja mis veel siis juhtuks, kui neid samu bikiine päriselus kasutada? Kui need ei varja pildi pealgi midagi ära, siis kuidas rannaliival lipates hakkama peaks saama? «See kaob naise sisse kiiremini ära kui viinakokteil,» viskas üks kommenteerija nalja.

Sisulooja Knee Deep In Life viskas naeruväärselt nappide bikiinide üle nalja. FOTO: Kuvatõmmis Facebookist

Pahameelt avaldati ka selle üle, et modelliks on valitud neiu, kellel pole üldse liha luudel, mistõttu tekkis küsimus, kuidas peaks selliseid bikiine mõni kogukam naisterahvas kandma. Mõni aeg hiljem ilmus justkui vastulausena välja selline reklaampilt, millel kannab sarnase lõikega bikiine märksa kurvikam modell.

Pahameelele ja kahtlustele vaatamata on samasuguse lõikega bikiinid paljudes netipoodides müügil ning Instagramis surfates võib neid paljude nn influencerite seljas näha.

Näiteks poseerib neis 21-aastane Austraalia modell Kristina Mendonca.