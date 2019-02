Videod: kas Võsalaulu mäletad? Eesti Laulul pole selle kireva seltskonna vastu midagi panna

Peeter Võsa juhitud «Võsareporteri» Võsalaulu konkurss, mis toimus 2009. ja 2011. aastal, oli tõeline elurõõmu pillerkaar. Lauluvõistlusest soovis osa võtta sadu artiste, telesse pääsesid neist ainult parimad.

Võitjad selgusid telefonihääletuse tulemusena, kuid kohal oli ka väärikas žürii: esimesel aastal Mart Sander, Koit Toome, Margus Kappel ja Marju Marynel Kuut, teisel korral Sander, Erich Krieger, Ithaka Maria Rahula ja Grete Klein.

Elu24 valis võistluslaulude hulgast välja kümme värvikamat, mis suurematel «Võsareporteri» fännidel ilmselt siiani meeles on. Teistele pakub nimekiri aga küllaga avastamisrõõmu.

TMF - «Võsaneeger»

Raju räpilugu, mis kirjeldab tavapärast korterijoomingut, kuhu Võsapets kaameratega kohale lendab, sai 2009. aasta konkursil teise koha. Marju Kuut oli väidetavalt loost vaimustuses. Mart Sander arvas, et on väga tore, kui noored muusika saatel luuletusi loevad.

Urki - «Võsarock»

«Võsarock» on pealkirjale vaatamata kantrilugu, mille sõnum on lihtne: hei, Võsapets, tule appi, päästa meid! Žüriiliikmetele jäid silma taustatantsijad, Margus Kappel pühkis suisa pisaraid.

Viido Polikarpus - «Heli laul/Eesti naine»

Veel üks kantrilaul! Nagu stiilile kombeks, jutustab mitmesalmiline ja rohkesõnaline pala ühe maalähedase loo: sedapuhku on peategelaseks ameeriklane, kes ihaldab Eesti naist. Tegemist on võistluse ainsa ingliskeelse palaga.

Silkid - «Krohvilaul»

«Krohvilaul» on punkrokile omaselt täis ängistust ja dramaatikat. Laulusõnad «peegel purunes, sest mul polnud meiki peal» räägivad enda eest. Koit Toomele meeldis kitarrisoolo, Mart Sander pannuks loo suisa esikohale.

Margus ja Pärnu-Jaagupi pereansambel - «Jaaniöö neid»

See valsitempos rahvalik suvepala valiti 2011. aastal Võsalaulu võitjaks. Nagu pealkirjast mõista, tasub see lugu just jaaniööl mängima panna.

DJ Footon - «Mis tegi haiget»

Kuigi artistinimi annab mõista, et tegu võiks olla klubitümakaga, on see esmajoones ikkagi lüüriline ja emotsionaalne armastuslugu. Terane kõrv tabab ära sarnasuse Koit Toome hittlooga «Mälestused». DJ Footon on heledahäälne lembelaulik, kellel peas mullet-soeng, seljas ülikond ning käes punane roos.

Loo kõige suurem müsteerium on aga see, kes suudaks sellisele hurmurile haiget teha? «Vahel haiget teevad meile need, kellest kõige rohkem hoolime,» annab DJ Footon laulusõnades vihje.

Tiia Padu - «Petsi rahva laul»

Üks mõnus rahvalik tümakas kulub alati marjaks ära. Tiia Padu laulab kõigest, mida «Võsareporteris» näidatakse. Pilku püüab särav ja särtsakas tantsutüdruk.

Vaino Linnus - «Matkalaul»

Kes suudaks keelduda, kui üks soliidne vanem meesterahvas matkale kutsub? Vaino tatsab videos ringi metsas, naudib kaunist vaadet järvele, hingab sooja suveõhku - see on tõeline suvehitt. Vaino südikusest võiks eeskuju võtta iga eestlane: «Mis sest, et kets on katki nüüd, kui sokid on terved veel, ka paljajalu käia saab me suve metsateel.»

Andres Niinemäe - «Talilaul»

Diskotümakat on vaja ka lastele! Andres kutsub oma kogupere tantsuhitiga rahvast talverõõme nautima. Tänasesse ilma täiesti sobilik lauluvalik, kelk libiseb justkui iseenesest keldrist välja.

Tarmo - «Narkomaani elukäik»