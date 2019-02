Video: Venezuela kaks «Marie-Antoinette'i» lehvitavad dollaritega ajal, mil rahvas nälgib

Üks neist jõukatest noorest on 38-aastane Maria Gabriela Chavez, kelle isa Hugo Chavez oli 1999 – 2013 Venezuela vasakpoolne president, kelle võltssuhtumist rikkusesse ta tütar ei ole omaks võtnud, teatab dailymail.co.uk.

Kinnitamata andmetel on Maria Gabriela Chavez Venezuela rikkaim naine oma nelja miljardi dollariga (3,4 miljardit eurot).

Maria Gabriela on sotsiaalmeediasse postitanud mitmeid fotosid, millel ta demonstreerib oma jõukust. Ta on selle tõttu saanud hüüdnimeks Venezuela Marie-Antoinette I. See on viide Prantsuse 18. sajandi kuningannale Marie-Antoinette’ile, kes väidetavalt ütles, et kui vaestel ei ole leiba süüa, siis söögu kooke.

Näitlejanna Kirsten Dunst kehastasma 2006. aasta filmis 18. sajandi prantsuse kuningannat Marie-Antoinette'i FOTO: Personalities / Credit: TopFoto/Scanpix

Arvatakse, et ekspresidendi tütar teenis oma suure vara kui ta isa oli võimu juures. Ta täitis siis Venezuela esileedi kohuseid ja tal olev vara on pärit Venezuela riigikassast.

Maria Gabrielal oli riigiteenistuses diplomaatiline puutumatus ja selle varjus sai ta teha asju, mida ta tavakodanikuna teha ei oleks saanud. Näiteks korraldada suuri pidusid, osta firmarõivaid ja reisida eralennukitega.

Sotsiaalmeedia kasutajate arvates on Venezuela noored jõukurid väga ülbed. Neid ei huvita, et suur osa venezuelalastest peab väga vähesega läbi ajama ja ka see, et lastel ei ole süüa.

Maria Gabriela Chavezi noorem õde Rosines Chavez lahkus Venezuelast, et suunduda õppima Prantsusmaale Sorbonne’i ülikooli.

Venezuela president Hugo Chavez kalistamas 2010 oma tütart Mariat (vasakul) ja Rosinesit FOTO: HO / AFP/Scanpix

Praegu 21-aastane naine alustas seal oma õpinguid 2016. aastal, kuid ka tema näitab sotsiaalmeedias, et ta on rikas, saades hüüdnimeks Marie-Antoinette II. Ta on postitanud mitmeid fotosid, milles teda on näha rahas suplemas ja rahaga lehvitamas.

Samas Venezuela õpetajad ja ülikoolide õppejõud teenivad närust palka, millega ei ole võimalik ära elada.

Venezuela president Hugo Chaves suri 5. märtsil 2013 pärast pikaajalist vähihaigust.

Venezuela president Hugo Chavez 2008 FOTO: PEDRO REY / AFP/Scanpix

Pärast teda sai Venezuela presidendiks Nicolas Maduro, kes samuti ei ole varjanud, et ta on jõukas. Näiteks möödunud aastal osales ta Türgis Istanbulis jõukurite banketil, mille korraldas tuntud kokk Salt Bae. Sinna pääsemiseks tuli maksta korralik summa. Maduro ja ta pereliikmed nautisid mitmekäigulist õhtusööki samas kui venezuelalastel ei ole raha, et värsket liha ja kala osta.

Venezuela meedia teatel loobivad Maduro kasupojad Yoswal Gavidia Flores ja Walter Gavidia Flores kahe käega raha tuulde. Nad olid Pariisis pidutsemas ja elasid 18 päeva Ritz hotellis, makstes selle eest 45 000 dollarit (39 000 eurot).

Venezuela president Nicolas Maduro FOTO: Yuri Cortez / AFP/Scanpix

Igal kuuendal venezuelalasel on raske ots otsaga kokku tulla ja üks ostukorvitäis toitu on kallim kui keskmine palk.

Chavezi kasupoegi ja teisi noori sugulasi on nähtud Hispaanias Madridis šoppamas ja eliitrestoranides einestamas.