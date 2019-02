Mida pakub kollase maasea aasta?

Hiina loomakalender - Rott FOTO: Igor Zakowski / PantherMedia /Scanpix

ROTT – Rotil Seaga suuremaid kokkupõrkeid ei ole, väikesed nagistamised lisavad elule vürtsi ja viivad asjadeni, mis on huvitavad, kuid samas harivad. Rott on alati esimene ja see ei ole teisiti ka sea aastal. Rott valmistub juba nüüd oma aastaks, lõpetades asju ja stabiliseerides oma elu, et 2020 oma etteaste teha.

Hiina loomakalender - Härg FOTO: Igor Zakowski / PantherMedia /Scanpix

HÄRG – sea aasta soosib Härga, sest on maa-aasta ja härg on samuti maaga seotud märk. Kuigi Härg eelistab tavaliselt ühe ja sama koha kasuks, võib ta nüüd leida, et silmaring vajab avardamist ja ta asub seiklema paikades, mida ta varem on vaid fotodelt või videolt näinud. Seiklushimu toob talle nii uusi tutvusi kui sissetulekuallika.

Hiina loomakalender - Tiiger FOTO: Igor Zakowski / PantherMedia /Scanpix

TIIGER – Tiigrit ei oskaks nagu Seaga seostada, kuid tegelikult saavad need kaks omavahel üsna hästi läbi. Kuigi on Hiina kalendri viimane aasta, annab see Tiigrile võimaluse mingil uuel alal läbi lüüa. Tiigrid oskavad olla õigel ajal õiges kohas ja kõik laabub, kui nad suudavad agressiivsust ja armukadedust ohjeldada. Tiigri lauale tulevad sel aastal parimad palad.

Hiina loomakalender - Jänes FOTO: Igor Zakowski / PantherMedia /Scanpix

JÄNES – Jänesel on Seaga sarnast, kuid on ka erinevat. Kui Jänes otsib Seaga sarnast, siis aasta laabub, kui ta üritab liiga oma rida ajada, siis võib raskusi ette tulla. Aasta jooksul on perioode, mil Siga Jänest edasi aitab. Kui Siga ei aita, siis tuleb Jänesel ise rabeleda, kuid tal ei ole selle vastu midagi. Uus aasta ja uus elukogemus.

Hiina loomakalender - Draakon FOTO: Igor Zakowski / PantherMedia /Scanpix

DRAAKON – Draakon armastab tuld, Siga aga maad. Juba Koera aastal oli Draakonil raske, kuid nüüd võib asi veel hullemaks minna, kuid mitte kauaks. Sea-aasta rahustav maa mõju paneb Draakoni tagasi tõmbuma ja oma tuld mitte raiskama seal, kus see talle kasu asemel kahju tekitada võib. Kui Draakon saab oma tule kontrolli alla, on kõik võimalik. Siiski ei tohi ta unustada, kes ta tegelikult on. Tuli tuleb vahel ikka valla lasta.

Hiina loomakalender - Madu FOTO: Igor Zakowski / PantherMedia / Scanpix

MADU – Madu paneks hea meelega Sea nahka, kuid kuna aasta kulgeb Sea võngete all, siis ta seda teha ei saa. Mida enam Madu endaks jääb, seda paremini tal läheb. Võimatutest olukordadest välja vingerdamisega ei ole tal varem probleeme olnud ega ole selgi aastal. Siiski peab ta jälgima, mida teevad teised loomad, et olla olukorraga kursis ja vajadusel teatud asju ennetada.

Hiina loomakalender - Hobune FOTO: Igor Zakowski / PantherMedia /Scanpix