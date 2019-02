Hensugusta teda saatnud kriitikast: mõned kommentaarid olid päris head

Hensugusta langes Eesti rahva kriitika alla asjaolude halva kokkulangemise tulemusel. Enam vähem samal ajal, kui hakkasid liikuma jutud, et Teet Margna ja Kristjan Jõekalda lahkuvad Kanal 2-st, anti juutuuberile Hensugustale oma saade. Sellest aga tegid nii mitmedki inimesed järelduse, et Kanal 2 on teinud maailma kõige halvema otsuse, kui noor kogemusteta poisike määrati asendama kahte telelegendi. Selle tulemusena valati Kanal2 virtsaga üle ja sellega sai pihta ka Henri.