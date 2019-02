Soome popstaar ALMA avaldas Tallinnas filmitud muusikavideo

Laulu produtsendiks ja autoriks on ALMA, Justin Tranter ja Mike Sabbath ning «When I Die» on teine pala 5. aprillil ilmuvalt debüütalbumilt «Have You Seen Her?». See tähistab ka järjestikust uute lugude avaldamise algust koos neid saatvate visuaalidega kuni värske albumi ilmumiseni.

«When I Die» muusikavideo on üles vôtnud tunnustatud Soome režissöör Miikka Lommi ja see näitab viimase ôhtusöögi meeleolus ALMAt endale hauda kaevamas. «Laul sündis môttest, et see millal ja kuidas me siit ilmast lahkume ei ole üldse meie kontrolli all. Me veedame liiga palju aega muretsedes asjade pärast, mida me kontrollida ei saa, me proovime koguaeg olla paremad, rikkamad, edukamad. Harva suudame väärtustada käesolevaid hetki. Mine peole, kuluta oma raha (isegi kui sul on homme tööpäev) ja sa jääd ellu!» ütleb ALMA. «Tahtsin, et video näeks välja kui sinu elu viimane pidu, teades, et lôpp on kohe kätte jôudmas.»