Neli prantsuse printsi unistavad monarhia taastamisest ja võitlevad trooni pärast

Möödunud laupäeval, 2. veebruaril maeti Põhja-Prantsusmaal Dreux’ kuningliku suguvõsa kabelisse 85-aastasena surnud Orléans'i prints Henri, Pariisi krahv ning teda tulid ära saatma mitmete Euroopa kuninglike suguvõsade esindajad, teatab theguardian.com.

Henri d’Orléans'i, Pariisi krahvi matus 2. veebruaril Põhja-Prantsusmaal Dreux's FOTO: CHARLY TRIBALLEAU / AFP/Scanpix

Henri Orléans, Pariisi krahv 2011 FOTO: DAMIEN MEYER / AFP/Scanpix

Pärast Orléans’i prints Henri surma asusid Prantsuse trooni pärast võitlema tema poeg, prints Jean Orléans, kes pärineb Prantsuse viimasest kuningast Louis-Philippe’ist (1773 – 1850) ja prints Jacques, Orléans’i hertsog, kelle otsene esivanem oli kuningas Louis XIV, kes kandis hüüdnime Päikesekuningas (1638 – 1715). Prints Jacques on 1999. aastal surnud Orléans’i prints Henri poeg.

Prantsuse kuningas Louis-Philippe (1773 - 1850) FOTO: akg-images /Scanpix

Prantsuse trooni peavad lisaks Orléans’i dünastiale enda omaks ka Bourbonid.

Louis de Bourbon peab end Prantsuse troonipärijaks, kuna ka tema pärineb kuningas Louis XIV. Teine tema kauge esivanem on Briti kuninganna Victoria (1819 – 1901).

Prantsuse kuningas Louis XIV (1638 -1715) FOTO: Royalty / ©TopFoto/Scanpix

53-aastane prints Jean Orléans, Vendôme’i hertsog, on katoliiklasest pankur, kellele kuulub Prantsusmaal palju maad ja mitmeid losse. Tema sõnul vajab Prantsusmaa uuendusi, kaasa arvatud konstitutsioonilist monarhiat ning ta on valmis saama kuningaks.

Jean d’Orléans, Vendôme’i hertsog ja ta naine Philomena, Vendôme’i hertsoginna FOTO: twitter.com

44-aastane prints Louis de Bourbon, Anjou hertsog, on polomängijast investor, kelle välimus ei jää alla filmistaaridele. Teda on nimetatud Bourboni James Bondiks. Ta kasvas üles ja sai hariduse Hispaanias ning ta eeskujuks Prantsusmaa monarhia taastamisel on Hispaania kuningakoda.

Louis de Bourbon, Anjou hertsog FOTO: twitter.com

Jean Orléans’i toetajad tögavad Louis de Bourboni ta hispaania aktsendi pärast.

Prantsusmaal on aina enam populaarust kogumas rojalistide liikumine Action Française, mille taga on Jean Orléans.

On veel neljas kandidaat Jean-Christophe Napoléon, keda tuntaks ka kui prints Napoléoni ja tema esindab samuti Bourbonide dünastiat. See Napoléon on Ühendkuningriigis Londonis pankur ja ta pärineb keiser Napoléon I-st.

Jean-Christophe Napoléon FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

Prantsuse keiser ja väejuht Napoleon Bonaparte (1769 - 1821) koloreeritud gravüüril FOTO: akg/North Wind Picture Archives /Scanpix

Orléans'i prints Jean on kindel, et ühel hetkel on Prantsusmaal olukord monarhia taastamiseks soodne.