Eesti Meedia naised Eeva ja Heelia said Saksamaal kange teoga hakkama

Eeva Esse osales Saksamaal toimunud suusavõistlusel «Luggi Run», mis on Euroopa suuruselt teine suusadistants. Suusavõitlus, mille pärsinimi on König Ludwig Lauf, on 50 km suusamaraton, mis on esimene etapp Deutschland Klassikeri nelikvõistlusest. Teised kolm ala on jooks, ujumine ja rattasõit.