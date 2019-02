USA ja Ühendkuningriigi luureteenistused teadsid juba enne selle internetiväljaande avaldamist, et see on olemas, edastab msn.com.

Samuti oli neile teada, et see digitaalne ajakiri on PDF-formaadis allalaetav. USA luure küberluureüksus valmistus mitu kuud terroristide värbamiseks mõeldud internetiväljaande ründamiseks, tahtes kasutada selleks eelkõige arvutiviiruseid.

Siis sekkus USA Luure Keskagentuur (CIA), mille esindajate teatel sisaldus Al-Qaeda ajakirjas neile vajalikku luureinformatsiooni selle terroriorganisatsiooni ja sealsete terroristide kohta ning küberrünnak jäeti ära.

Briti luurel olid selle ajakirjaga seose omad plaanid, millest osad olid sõna otseses mõttes magusad.

Briti välisluureteenistus MI6 kräkkis edukalt selle digitaalajakirja artiklitesse, nad eemaldasid näiteks Al-Qaeda endisest juhist Osama bin Ladenist rääkivad artiklid ja kustutasid artikli «What to expect in Jihad» (Mida on oodata pühast sõjast).

Al-Qaeda liider Osama bin Laden 1998 FOTO: RAHIMULLAH YOUSAFZAI / AP/Scanpix

Veel mitmete artiklite puhul moonutati teksti.

Sel ajakirjal oli ka niiöelda kööginurk The AQ Chef, milles oli näiteks artikkel «Make a Bomb in the Kitchen of Your Mom» ( Kuidas oma ema köögis pommi valmistada). Selles õpetati kodusel teel torupommi valmistamist, retseptis oli ka suhkrut.

Tassikoogid. Pilt on illustreeriv FOTO: TIM WIMBORNE / REUTERS/Scanpix

Briti luure tegi nii, et torupommi retseptile vajutamisel jõuti hoopis leheküljeni «The Best CupCakes in America» (Ameerika parimad tassikoogid), mis on seotud jutusaate Ellen DeGenres Show leheküljega.

Pommivalmistamise asemel sai õppida, kuidas koduköögis valmistada maailma parimaid tassikooke, kaasa arvatud selliseid, milles on valget rummi ja vanillikreemi.

Tassikoogid. Pilt on illustreeriv FOTO: Pexels / CC0 Licence

Al-Qaeda avastas nende leheküljele kräkkimise kaks nädalat hiljem ja nad tegid artiklid korda, kuid nad pidid tõdema, et neid oli hakatud seostama kodupagaritega.