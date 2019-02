Pildid ja video: Egiptuses leiti 50 muumiat, nende seas on ka lapsi

Egiptuse antiigiameti juhi Mostafa Waziri sõnul viitavad leitud muumiate palsameerimismeetodid, et tegemist on Vana-Egiptuse kõrgklassi kuulunud inimestega.

«Arvame, et see matmispaik kuulus ühele suguvõsale ja sinna maetud on arvatavalt selle suguvõsa liikmed. Edasine uurimine peaks näitama, kas see teooria vastab tõele,» laususid arheoloogid.