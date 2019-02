Matti Nykäneni ema oma poja surmast: veel paar päeva tagasi oli tal kõik korras

55-aastasena surnud ekssportlase ema, 88-aastane Vieno Nykänen sõnas, et poja surmateade tuli talle ootamatult ja tal on väga valus, teatab iltasanomat.fi.

«Ma ei suuda uskuda, et Matti on surnud. Veel mõned päevad tagasi oli temaga kõik korras. Matti ja ta naine Pia pidid mulle sel nädalal külla tulema,» lausus ema.

2016 emadepäeva eelselt andsid nad koos intervjuu, kus Matti Nykänen kiitis ja tänas oma ema, et ema nii toetav on olnud.

Vieno Nykäneni sõnul käis ta poeg läbi karmidest asjadest, kuid pere sõnas talle alati, et nende uks on avatud, kui tal abi peaks vaja minema.

«Mattil oli keerulisi aegu üsna palju, kuid me ei pööranud talle kunagi selga ja me olime talle alati olemas. Meie suhted ei olnud tema käitumise tõttu vahel head, kuid ma jäin talle alati toeks,» lisas ema.

Vieno Nykäneni teatel on tal poja pärast tulnud avalikkuses nii mõndagi taluda. Teda on näiteks poe kassajärjekorras Matti käitumise pärast sõimatud.

Nykäneni esimese treeneri Taisto Jussilaineni meenutuse kohaselt ei teadnud pere kaua aega, et Matti tegeleb suusahüpetega. Kui ta võitis Soome esimese noortevõistluse ja koduseid õnnitleti telefoni teel, said vanemad teada, millega nende poeg tegeleb.

«Mõtlesin, et parem olgu minu juures trenni kui et on kuskil posistekambaga pahandusi tegemas. Matti tuligi trenni. Ma ei arvanud siis, et treenin tulevast olümpiavõitjat ja maailmameistrit,» lisas treener.