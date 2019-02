Filmimusale pühendatud Retrobest avaldas järjekordse portsu nimekaid esinejaid

Briti räppar, DJ ja laulukirjutaja Maxi Jazz on koostööd teinud maailmakuulsate artistidega, kelle nimekirjast võib leida teiste seas ka Robbie Williamsi ja Tiesto. Aktiivselt lavalaudadel esinev Maxi Jazz on lubanud Pühajärvele tuua parimad hitid ja emotsioonid.

Juba 20 aastat kõlanud rütmikad bassilood toob Lõuna-Eestisse Alice Deejay. Bändi esimesed avalikustatud singlid osutusid tõelisteks hittideks, mis saavutasid kohti raadiotabelite esikümnes paljudes Euroopa riikides ja ka Põhja-Ameerikas. Miljoneid kuulamisi ja uhkeid tiitleid saavutasid hittlood «Better Off Alone» ja «Back in My Life».