Metslaste käe läbi surnud misjonäri John Allen Chau isa: religioon on oopium massidele, oli ka minu pojale

Mehe isa, psühhiaater Patrick Chau arvates sai ta 26-aastasele pojale saatuslikuks suhtlemine äärmuskristlastega, kelle õhutusel läks ta India saarele, mille hõim on elanud pikka aega ülejäänud maailmast eraldatuna, teatab news.com.au.

«Minu pojale tehti ajupesu. Seda tegid äärmuskristlased, kes arvavad, et neil on kõige suhtes õigus. Arvan, et selles usuorganisatsioonis, kuhu mu poeg kuulus, õpetatigi teda märtriks, kes peab usku levitama ja oma elu ohvriks tooma,» lausus isa.

Isa kirjutas pärast oma poja surma sotsiaalmeedias: «Religioon on oopium massidele, oli ka minu pojale. Igatahes praegu ma küll ei näe, et religioon midagi head on teinud. Mu poeg John suri, kuna läänelik religioon on väga enesekeskse ja pealetükkiv. Olen oma juurtelt hiinlane ja oskan hinnata konfutsianismi. Õpetasin seda ka oma pojale, kuid kahjuks valis ta teise tee».

Patrick Chau lisas, et juba lapsena meeldisid Johnile seiklusjutud, eriti aga Robinson Crusoe seiklused, kuid siis ei olnud temas veel äärmuslikkust.

Isa sõnul seostas ta poeg seiklused ja usu, kui oli teismeline. John Allen Chau tahtis seigelda, kuid ka jumalasõna levitada ja selle tõttu otsis kohti, kus elavad metsikud hõimud.

John Allen Chau FOTO: Fotokollaaž/Postimees

Mehe ema, advokaat Lynda Adams-Chau sõnul käis nende pere koos matkamas ja telkimas, et nende kaks last õpiksid looduses toime tulema. John võttis aga asja liiga tõsiselt ja arvas, et looduses ei tohi olla mitte ühtegi abivahendit ning ta lõhkus ühel korral pere telgid ja magamiskotid. Pere ei võtnud edaspidi teda telkima kaasa.

John Allen Chau ema ja isa kuuluvad USA Washingtoni osariigi Vancouveri nelipüha kristlikkusse kirikusse, kuid nad ei ole äärmususklikud. Pere sõnul oli neile üllatus, kui John teatas liitumisest All Nations usuorganisatsiooniga.

Isa Patrick Chau arvates hakkas ta poeg tegelema äärmustega just selle organisatsiooni mõju alla sattudes.

All Nations usuorganisatsiooni esindaja Mary Ho sõnas, et John Allen Chau tegi kõike kirega ja kui ta oli midagi otsustanud, siis viis ta selle ellu.

«Kinnitan, et me ei ajupese mitte kedagi. Kõik meiega liitunud on teinud seda omast vabast tahtest. Ka John Allen Chau oli vabatahtlik, olles oma eesmärkides väga sihikindel ja kirglik. Johni puhul ei olnud midagi leiget, oli kas täiesti külm või täiesti kuum,» lausus Ho.

John Allen Chau surm Põhja-Sentineli saarel kohaliku hõimu käeläbi sai palju vastukaja. Suur osa kommenteerijatest peab Chaud mitte märtriks, vaid äärmuslikult rumalaks.