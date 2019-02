Kas soomlased tundsid Matti Nykäneni surma ette?

55-aastase mehe viimane etteaste leidis aset 1. veebruaril Helsingi Pallogrilli restoranis, teatab iltalehti.fi.

Sellel kontserdil oli ka nimetatud väljaande reporter Heljä Salonen, kelle sõnul tahtsid paljud Nykäneniga kätelda ja teda kallistada.

Matti Nykänen FOTO: Martti Kainulainen/Lehtikuva/Scanpix

«Matti Nykänen otsis vaatajate-kuulajatega kontakti ja paljud tahtsid teda puudutada. Ta tõi osa oma fänne lavale ja kallistas neid. Oli väga palju kätlemist ja kallistamist. Tundus, et kohal olnud jäid kontserdiga rahule, sest sotsiaalmeedias on positiivne tagasiside. Võin öelda, et kontsert oli hea,» teatas ajakirjanik.

Salonen küsis Nykänenilt, mis on ta edaspidised plaanid ja kas ta esineb veel kuskil. Nykänen vastas, et järgmine esinemine on tal paari nädala pärast.

Soome sotsiaalmeedias on tuntud sportlasele palju järelehüüdeid, kuid esitati ka küsimus, kas kontserti kuulanud tundsid ta surma ette, sest paljud otsisid ta viimase kontserdi ajal temaga füüsilist kontakti ning tema kallistas paljusid.

Helsingi restorani Pallogrilli esindaja Eija Nuutineni sõnul on kahju, et Matti Nykänen nii noorelt suri.

Ta lisas, et sportlasest muusikuks saanud mehe viimane kontsert oli välja müüdud ja rahvas nautis Nykäneni esinemist, mis kestis ligi kaks tundi.

«Ta oli kuni elu lõpuni särav täht. Nii nagu igaühel, olid ka temal mõned langused, kuid ta tõusis taas jalgadele,» lausus Nuutinen.

Nykäneni viimasel kontserdil meenutati ka ta suusahüppekarjääri ja paljud sõnasid, et tegemist on mehega, kes on Soomele kuulsust toonud.