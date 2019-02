Soome meedia: suri suusahüppelegend Matti Nykänen

Matti Ensio Nykänen (sündinud 17. juulil 1963 Jyväskyläs) oli endine soome suusahüppaja, mitmekordne olümpiavõitja ja maailmameister. Pärast sportlaskarjääri on ta üles astunud lauljana.

Nykänenil on kolm last, tütar ja poeg abielulisest suhtest ja üks tütar väljaspool abielu.

Nykänen läks ajalukku mitme kuulsa ütlemisega, millest kõige kuulsam on «Eläma on laiffi» (Elu on elu).