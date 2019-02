Vihane tallinlane: see invaliid karjus kõvasti - eiii, palun ei!

Aga olukord sellega ei piirdunud. «Läksin juurde, küsisin kuhu ta sõita tahab. Vastab arstile. Järgmine troll, astun sisse, palun trollijuhil lasta keskmisest uksest invaliididele mõeldud plate alla, et ta saaks sisse sõita enda tooliga. Aga... Pusib see trollijuht mis ta pusib, nuppu üle ei leidnud. Vehkis käega, ütles «Menja ne valnujet! - Pole minu mure!» See invaliid karjus kõvasti kõvasti- eiii, palun ei!» kirjeldas tallinlane haiglast olukorda.