Peeter Oja arutleb: kui TRS-i ja MMs-i segi panna, kas siis saab kiiremini vaevast lahti?

Postimees kirjutas 1. veebruaril pika loo sellest, mis asi on TRS ja mis on selle mõjud.

Kui veel aasta tagasi peeti Eestis võitlust MMSi müügi ja selle lastele sisse jootmisega, siis nüüd on meie turule jõudnud sootuks uus «imeravim», TRS Advanced. Kuigi aine koostis on teistsugune, kõlab liigagi tuttavalt lubadus ravida autismi ja puhastada organismi raskemetallidest, millega kaasnevad keha karmid reaktsioonid sellisele «detox’ile». Samuti soovitatakse TRSi rasedatele, väikelastele ja imetavatele emadele.

TRS on ka kallis toode. Kui TRSi ja MMSi väidetav organismi puhastav toime on sarnane, siis viimati mainitu hind oli oluliselt soodsam. 100-milliliitrise pudeli sai kätte 25 euroga ning sellest jagus ühele inimesele vähemalt kolmeks kuuks. TRSi 30-milliliitrise pudeli eest tuleb välja käia ligi 60 eurot ning seda jätkub vaid kuuks ajaks. Priit Neeme vastab grupis aga toote kalliduse üle kurtjatele, et «kui tervist pole, tuleb veel kallimaks», ja lisab, et kindlasti leidub ka odavamaid viise tervise parandamiseks.

Valusaid ja punetavaid silmi, ninaverejookse, kõhuvalu, nohu ja köha ning halba enesetunnet on kurtnud paljud TRSi tarvitajad, kuid seda kõike nähakse positiivse märgina keha puhastusprotsessist.

Advanced TRSi puhul on tegemist suhu pihustatava tootega, mille koostises on destilleeritud vesi ja tseoliidid. Farmakoloog Anti Kalda sõnul on tseoliidid looduslike mineraalide rühm, mille põhikomponent on alumosilikaadid.

«Käesolevaks ajaks on tseoliiti uuritud eelkõige katseloomadel ning neil on mõningad näidustused veterinaarias, näiteks võib tseoliiti nimega klinoptiloliit lisada loomasöödale,» selgitas Kalda. Ta lisas, et kuna inimeste peal on uuringuid väga vähe tehtud, on praegu selle ühendi võimalik meditsiiniline näidustus ja toksilisus teadmata.

Peeter Oja. FOTO: ERR

Nüüd tunneb koomik ja tuntud meelelahutaja Peeter Oja huvi, mis siis saab, kui TRS-i ja MMS-i koos tarvitada.

«Huvitav, kui TRS-i ja MMS-i segi panna, kas siis saab kiiremini vaevast lahti? Või jääb võidumeheks ikkagi kapronnöör?» küsib Oja.

Koomik viitab tõenäoliselt asjaolule, et inimesed, kes neid keemilisi tooteid ravimite pähe tarvitavad, teevad seda riskida end ära tappa. Kui aga TRS-ist ja MMS-ist kasu ei ole, siis aitab elust lahkumiseks ka tavaline nöör. Või kapronnöör, nagu Peeter Oja välja pakub.