Telemees Urmas Eero Liiv meenutab Uurali mägedes toimunud selge lõpplahenduseta jäänud müsteeriumi

«Djatlovi grupi laibad avastati kahes jaos. Osad kohe veebruaris, kuid viimased alles kevadel, kui lumi hakkas juba sulama. Just need surnukehad olid tugevalt moondunud. Üks nendest laipadest oli isegi näoli lumealuses ojakeses. Keel ja silmad olid, kas pisinäriliste poolt ära söödud, või lihtsalt juba vees ära mädanenud. Kuid üldine mõistatus püsib. Miks nad oma telgist keset ööd kabuhirmus põgenesid, jättes kõik eluks hädavajaliku lihtlabaselt maha? Kõik, mis järgnes on erakordselt arusaamatu ja tõepoolest kõhedusttekitavalt kummaline,» esitas Urmas E. Liiv taaskord küsimuse, mida paljud uurijad, ajakirjanikud, hukkunute pereliikmed ja muud huvilised möödunud kümnendite jooksul küsinud on.

«Uus uurimine, mida nüüd Venes alustati, saab olla päriselt huvipakkuv vaid juhul, kui on olemas dokumente, mida pole varem avalikustatud. Siiani on väidetud, et perestroika ajal anti kõik välja. Nüüdseks saab toimikuid ka netist vabalt lugeda. Aga äkki on ikka midagi veel? Kuigi ma ise seda eriti ei usu,» ei ole Urmas E. Liiv just väga optimistlik.