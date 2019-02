Finaali jõudnud Inga ei välistanud, et edu Eesti Laulul võib tema tegemisi La La Ladies bändis mõjutada

«Brändi veel ei ole, aga mine sa tead, äkki tuleb,» kommenteeris Inga. «Aga see kostüüm on loodud minu ja Jana Hallase koostöös, kes on ka meie loo sõnade autor. Ja tundus loogiline, et ta aitab ka stilistikaga. See on küll Jana idee, et teeme need prindid ja paneme nime peale. Nimi on ka tossu peal. Siin on ka nimi olemas, et ikkagi meeles püsiks,» ütles lauljanna naljatades.