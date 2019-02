Suri endine siseminister Jüri Pihl

«Jüri Pihl on üks nendest, kes ehitas Eesti turvalisuse ja julgeoleku vundamendi ning ladus selle esimesed korrused. Teised said seinu kõrgemaks laduda ja korruseid juurde ehitada, sest vundament kannab kindlalt, see on täpselt ja korralikult laotud. Kaitsepolitsei peadirektori, riigiprokuröri, justiitsministeeriumi kantsleri ja siseministrina ei andnud ta hõlpu endale ega teistele. Nõudis kõigilt, ka iseendalt, absoluutset pühendumist,» ütles siseminister Katri Raik oma järelehüüdes.