Vandenõuteoreetikud on veendunud, et Paul McCartney suri 60ndatel ja asendati teisikuga... ja neil on tõestus!

Suurim vihje selle kohta on ilmselt biitlite pala «I'm So Tired», mille lõpus kõlavad John Lennoni arusaamatud häälitsused. Kui panna laul tagurpidi mängima, öeldakse selgelt ja arusaadavalt: «Paul on surnud, igatsen teda, igatsen teda, igatsen teda...»