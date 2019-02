Zac Efroni uue Ted Bundy filmi režissöör tegi kriitikutele ninanipsu

Nädal aega tagasi avalikustati filmi «Extremely Wicked, Shockingly Evil and Vile» filmi treiler, kus Zac Efron kehastab sarimõrvarit Ted Bundyt.

Paljude inimeste esimeseks emotsiooniks oli aga, et filmis hoopis ülistatakse külmaverelist mõrvarit.

«Ma arvan, et selle konkreetse loo idee on Bundyt kehastada väga naiivse, äkilise ja spontaanse meelega,» rääkis Berlinger Bustle'ile antud intervjuus. «Sest kui seda filmi vaadata, on näha, et tema ülistamine on kõige viimane asi, mida me teeme. Ta saab lõpus oma teenitud karistuse, kuid meie kujutame siiski seda, kuidas sellise psühhopaadi võrku langetakse.»

Berlinger on teinud ka varasemalt tõestisündinud krimifilme. Hiljuti lavastas ta Netflixi filmi «The Ted Bundy Tapes» ning ta on konkreetse teemaga lähedalt tuttav. Ta tunnistab, et kogu see žanr on silmakirjalik, sest sõna otseses mõttes tehakse kellegi tragöödiast meelelahutust.

Filmilavastaja võrdles filmi kritiseerimist enne selle nägemist isegi väljamõeldud uudistega.