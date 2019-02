Briti koomiku väitel üritas David Bowie meelitada 16-aastaseid tüdrukuid kolmekat tegema

Kirjanik ja koomik David Baddiel (vasakul) väidab, et Bowie üritas noori tüdrukuid kolmekale meelitada.

Koomik kuulis juhtunust, kui oli õhtusöögil ühega kõnealustest tüdrukutest. «Ma küsisin talt, et miks ta ei tahtnud Bowiele süütust kaotada. Ta vastas, et see poleks Bowiele midagi tähendanud,» meenutas Baddiel oma taskuhäälingus.