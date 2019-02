Pildid: briti tõsielustaar lasi kortsus silmalaud pingule tagasi tõmmata

40-aastane tõsielustaar kartis, et rippuvad silmalaud rikuvad ta välimuse ja otsustas olukorda parandada, vahendab The Sun. Noa alla naine siiski minema ei pidanud, kortsudest aitas vabaneda hoopis uus protseduur, mida tehakse «plasmapastakaga». Seega ei pidanud üleliigset nahka kirurgiliselt eemaldama, vaid nahk tõmmati piltlikult öeldes lihtsalt pingule tagasi.

«Tulemust oli kohe näha, see oli imeline ja protseduur oli täiesti valutu,» ütles tõsielustaar. «Kortsud ja rippuv nahk on kadunud!» rõõmustas ta.

Horgan-Wallace pole kunagi saladust teinud, et tema välimus pole päris naturaalne. Alles mõne päeva eest rõhutas ta Instagramis, et ilu saladus on Botox.