Arstid hoiatavad, et piltilusate Instagrami staaride eeskuju seab noorte tervise ohtu

Briti terviseameti professor Stephen Powis nõuab, et Instagram ja Facebook märgistaksid ja vajadusel eemaldaksid staaride tervisereklaamid, kuna need võivad ohustada noorte tervist, vahendab The Sun.

Sotsiaalmeediatähed, nagu Kim Kardashian, Katie Price ja Vicky Pattison, kellel on miljoneid jälgijaid, pistavad «tervisetoodete» reklaami eest suurt raha tasku. Tegelikult võivad nende pakutud tooted Powise sõnul aga hoopis kahjulikud olla.

Kuigi paljud instakuulsused promovad tervislikku eluviisi, on sel kõigel ka varjukülg. FOTO: Caters News Agency/Scanpix

Peamiselt reklaamivad ilusa figuuri ja kauni näolapiga staarid viise, kuidas kiiresti ihaldusväärne välimus kätte saada. Näiteks promotakse dieedipille, detox-teesid ja isuvähendavaid komme. Paljud neist sisaldavad koostisaineid, mis panevad kõhu valutama, põhjustavad kõhulahtisust ning takistavad rasestumisvastaste pillide toimimist.

Taoline eksitav ja kahjulik reklaam tuleks professor Powise sõnul eemaldada. «Nad kaubitsevad toodetega, mis parimal juhul ei toimi üldse ning halvimal juhul on lausa kahjulikud,» ütles arst ja kutsus üles nn sotsiaalmeediamõjutajaid vastutustundlikult käituma.

Tagajärg on Powise sõnul see, et samal ajal kui sotsiaalmeediakanalid ja -staarid tulu teenivad, peab terviseamet tekitatud kahjude eest ise hoolt kandma. Noorte tervist peaksid arsti arvates kaitsma ka Instagram, Facebook ja Twitter.

«Kui toode kõlab liiga hästi, et tõsi olla, siis tõenäoliselt ongi nii. Kiire kaalukaotuse riskid on palju suuremad kui kasud ning nende toodete reklaamimine ilma terviseameti hoiatuseta on kahjulik ja eksitav,» arvab professor Powis, kelle sõnul veavad kuulsused alt eelkõige oma fänne, kes neid imetlevad.

Instagrami esindaja ütles, et nemad võtavad teemat tõsiselt ja eemaldavad riskantsed reklaamid, eriti kui need on suunatud alaealistele. Powise sõnul lasub sotsiaalmeediafirmadel vastutus ja kohustus noori kaitsta.

Vaata, kuidas seltskonnatäht Katie Price imepulbrit reklaamib:

Kim Kardashian reklaamib «lameda kõhu» kokteili:

Praeguste uuringute kohaselt arvab vähemalt veerand noortest, et nende välimus on elus kõige olulisem. Rohkem kui pooled tüdrukud tunnevad survet kaalust alla võtta ning kolmandik poistest arvab, et neil peaks suuremad musklid olema.