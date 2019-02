Supermodell avaldas üllatava põhjuse, miks ta suhe filmistaar Leonardo DiCaprioga karile jooksis

38-aastane Bündchen deitis DiCaprioga aastatel 2000-2005. Nüüd tunnistas ta intervjuus, et pigistas toona suhet varjutanud probleemide ees silma kinni, vahendab The Sun.

Bündchen rääkis, et tema püüdis suhteprobleemidest üle olla ja neid lahendada, kui DiCaprio ei muutunud sugugi. Lõpuks saadi aru, et mõlemal on elus erinevad sihid ja eesmärgid. «Mina tahtsin iseennast leida, tema ei tahtnud muutuda,» võttis Bündchen asja kokku.

Leonardo DiCaprio sai 2016. aastal kätte oma esimese Oscari. FOTO: Reuters/ScanPix

Modelli sõnul oli asjasse segatud ka alkohol ja ennasthävitav eluviis. «Ma ei tahtnud ennast enam suitsetamise, joomise ja ületöötamisega «tuimestada». Sain üha enam aru, et olen neid probleeme pikalt ignoreerinud,» ütles Bündchen.

Nüüd on supermodell abielus Ameerika jalgpalli tipptegija Tom Bradyga ning neil on kaks last. Kusjuures mees näeb DiCaprioga profiilis äravahetamiseni sarnane välja.

Kas märkad sarnasust? Gisele Bündcheni abikaasa Tom Brady on DiCaprioga üpris sarnane. FOTO: AP/Scanpix

DiCaprio praegune elukaaslane on argentiinlanna Camille Morrone, kes on samuti modell. Need kaks pole ainsad modellid, kellega filmistaar semminud on: rida on hulga pikem.

Bündchen oli 90ndatel üks maailma populaarsemaid modell. 2015. aastal kuulutas ta karjääri lõppenuks, ehkki tegi comeback'i veel 2016. aasta olümpiamängudel Brasiilias.