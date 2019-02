Galerii: Simple Session tõmmati Studios käima kuuma peoga

Simple Sessioni järelpidude programmijuht Philip Nikolajev kommenteeris peoprogrammi avalikustamisel, et Live Night on uus hingamine legendaarsete Simple Sessioni järelpidude kõrvale.

«Simple Sessioni rahva seas on väga palju välismaalasi ja soovime neile Live Nightil tutvustada eesti räpiskeene kuumimaid nimesid,» kommenteerib korraldaja. Ka plaadikeerutajad said Nikolajevi sõnul vastavalt sellele valitud: «Tegemist on hetke kõige kuumemate DJ-dega, kes on mõjutatud hip-hopist, aga ei mängi ainult 100% hip-hopi.»