Arnold Schwarzenegger rääkis lõpuks, mis tema tütre kihlumisest arvab

Tundub, et Arnold Schwarzenegger on hirmutav äiapapa, kuid paistab, et Chris Prattil ei ole sellega probleeme olnud, kirjutab TooFab.

Hiljutises intervjuus Mario Lopeziga rääkis Arnold, et on väga õnnelik, et nad on teineteist leidnud ning et armastab oma tulevast väimeest.

«See on tõeliselt fantastiline,» rääkis Arnold kihlusest, mille paar Instagramis eelmisel kuul avalikustas. «Mu tütar on väga õnnelik. Nad mõlemad on õnnelikud. Nagu ma talle ka ütlesin, Chris on meeldiv noormees. Ma armastan Christi, ta on suurepärane.»

Endine kulturist avalikustas, et Chris tegi abieluettepaneku väga traditsiooniliselt- küsides enne pruudi isalt luba.