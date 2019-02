Populaarne ööklubi Vabank paneb peale üheksat tegevusaastat pillid kotti

«Vaatamata klubi populaarsusele õigustab klubi sulgemine end tänases formaadis, kuna tunneme, et turg on üheksa aastaga muutunud. Hea meel on tõdeda, et oleme nende aastate jooksul suutnud luua lojaalse kliendibaasi. Pole välistatud, et tulevikus saame häid emotsioone pakkuda uuel, kohendatud kujul,» selgitab tegevuse lõpetamise tagamaad klubi Vabank tegevjuht Timo Tirs.

Ajaloolises pangahoones asuv klubi Vabank on teiste ööklubide kõrval suurt rõhku pööranud klubi VIP-liikmetele, kellele on aastate jooksul pakutud majaväliseid privaatpidusid, ühiseid teatris- ja kinoskäike ning tennise- ja golfiturniire lisaks teistele privileegidele.

«Klubi Vabank näol on Eesti klubimaastik kindlasti rikastunud kvaliteetse meelelahutuse näol. Alati tipptasemel programm, teenindus ja DJ-d on sellest teinud meelispaiga paljudele pidulistele läbi aastate ning eks seal on nii mõnigi külastaja leidnud uusi sõpru või ehk isegi armastuse. Teatud segmendile on see olnud ainsaks ööklubiks Tallinnas, kus õhtu hommikusse saata,» meenutab klubi VIP-liige, sündmus- ja suhtekorradusfirma OnePr tegevjuht Maret Soom.

Ainsa Eesti klubina on loodud eraldi eksklusiivne rõivabränd Vabank Couture by Oksana Tandit koostöös moedisainer Oksana Tanditiga, mida on nähtud Koit Toome, Mairold Millerti, Evely Ventsli, Aleksandra Zergeleja ja paljude teiste tuntud staaride seljas.

Klubi Vabank tänab kõiki oma töötajaid, koostööpartnereid, kliente ja üles astunud artiste, kes ühel või teisel moel on klubi tegevusse panustanud ja tervitab saabuval kahel nädalavahetusel kõiki pidutsejaid klubi ruumides meeleoluka programmiga. Ametlikult lõpetab klubi tegevuse järgmisel laupäeval, 9. veebruaril, toimuv klubi üheksas sünnipäevapidu.

Kas ja mis ajaloolistes pangaruumides edaspidi toimuma hakkab, jääb hetkel vastuseta.