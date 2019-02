Inimeste kurtmise ärakuulamine tegi Jaapani ärimehest miljonäri

Nii asutaski Takanobu Nishimoto 2012. aastal firma Ossan Rental, mille ainus töötaja oli alguses ta ise, teatab mirror.co.uk.

«See on inimloomuses, et alati on kedagi või midagi kelle või mille üle kurta. Tavaliselt tüütab see kurtmine partneri, pereliikmed ja sõbrad ära. Siis saab minu poole pöörduda ja öelda välja kõik selle, mis häirib,» teatas ärimees.

Mees pani oma firmale nimeks Ossan, sest see tähendab jaapani keeles «onu».

«Olen see hea onu, kes igasugused asjad ära kuulab ja vajadusel nõu annab. Märkasin, et inimesed vajavad nõu ja abi väga erinevate asjade puhul. Olen aidanud nii mööblit kolida kui teeselnud ühe naise kallimat,» lausus jaapanlane.

Mehe sõnul ei küsi ta oma teenuse eest just kolosaalset summat. Üks tund maksab 1000 jeeni (kaheksa eurot), kuid inimesed on pakkunud talle enda ärakuulamise ja abistamise eest väga suuri summaid, sest nad on abi saanud.

«Jaapani ühiskonnas ei ole kombeks oma tundeid näidata ega kaevelda. See teeb inimeste elu väga stressirohkeks ja nad vajavad kedagi, kelle abil auru välja lasta. Eriti palju on neid, kes ei saa mingil põhjusel oma partnerile ja ülemusele asju otse välja öelda ning see tekitab neile suuri pingeid,» lisas Nishimoto.

Mees lisas, et ta ei ole väljaõppinud psühholoog, terapeut ega nõustaja, kuid ta teab, mida inimesed enim vajavad ja kuidas nendega käituda.

Nishimoto klientide seas on palju keskealisi inimesi, kellel on kas vanusest tingitud kriis või on nad mingil teisel põhjusel oma eluga ummikusse jooksnud.

Nishimoto reklaamib oma firmat internetis, tal on seal endast foto ja selgitus, millist teenust ta pakub.

Ta üks esimesi kliente oli 88-aastane naine, kellel oli elu jooksul kogunenud palju pingeid. Ärimehe sõnul sai see naine tema ärakuulamisseanssidel käies abi, kuid ta käib vahel ikka tema juures, et lihtsalt vestelda.

Ta on nüüdseks oma teenust pakkunud rohkem kui 3000 inimesele.

Nishimoto sõnul hakkas ta lõpuks saama nii palju kõnesid ja e-kirju inimestelt, kes tahtsid tema juures oma pingetest vabaneda, et tal tuli töötajaid juurde palgata.

Ta palkaski mehi juurde, uurides hoolikalt nende tausta, oskusi, kaasa arvatud suhltemis- ja ärakuulamisoskust.

Nishimoto sõnul on ta kaastöötajate valikul väga hoolikas, kuna osa ta klientidest on noored naised ja ta ei soovi, et tekiks mingeid ebameeldivaid intsidente, milles tema töötajaid võidakse süüdistada.