Pildid ja video: arktiline külm muutis Niagara joa osaliselt jääskulptuuriks

Joa ilu vaatamas käinute sõnul tõusis joast auru. Teadlaste sõnul oli see tingitud sellest, et veetemperatuur on kõrgem kui õhutemperatuur.

«Kuna vesi on seal voolav ja soojem kui õhk, siis ei saa see juga täielikult jäätuda. Joa külmumine sõltub eelkõige temperatuurist. Kui ekstreemne külm kestab pikka aega, siis on võimalik, et juga jäätub täielikult. Selline totaalne jäätumine leidis näiteks aset 2014. ja 2015. aasta talvel,» selgitasid asjatundjad.