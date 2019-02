Video: kui ameeriklased värisesid 40-kraadises pakases, siis maailma kuklapoolel Austraalias kõrbetakse 46-kraadises kuumuses

Samas teisel pool maakera Austraalias on suvi, mille tõttu on seal alates 2018. aasta detsembrist olnud rekordkuumi päevi. Jaanuar 2019 oli Austraalia temperatuuride mõõtmise ajaloos kuumim kuu, sest enamikul päevadel ulatus temperatuur üle 40 kraadi, teatab cnn.com.

Meteoroloogide sõnul on tegemist kliimamuutusest tingitud fenomeniga ning ka järgnevatel aastatel on oodata suvisel ajal väga kõrgeid temperatuure.

Lõunapoolkeral asuvas Austraalias on kuumus jätkunud. Ka sel nädalal on mõõdetud mitmes paigas pluss 46 kraadi.

Austraalias on nii kuum, et «küpsenud» nahkhiired kukuvad puudelt ning metsikuid hobuseid, koaalasid ja kängurusid on surnud massiliselt.