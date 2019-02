Minister Mailis Reps kinnitas, et tema pikaajaline abielu Läti vandeadvokaadiga on lõppenud

Poliitik Mailis Repsi abikaasa Agris Repšs poseeris pildil koos tumedapäise lätlannaga, kes teatas, et veedab mehega Kuubal mesinädalaid. Täna pärastlõunal kinnitas ka Reps, et tema pikaajaline abielu Läti vandeadvokaadiga on lõppenud.