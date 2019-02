Video: Hollandi ajaloolane sõimas Davosis maailma esirikkuritel näo täis ja kutsus Bono vaibale

Rikaste vastu suunatud kõne tegi 30-aastasest ajaloolasest internetistaari, teatab foxnews.com.

Bergman üllatas oma esinemisega, kuna varem ei ole sellel foorumil mitte keegi maailma eliidi suhtes nii otsekoheselt kriitiline olnud.

Hollandi ajaloolane Rutger Bergman FOTO: Kuvatõmmis/Youtube

«Siia Davosi lendas 1500 eralennukit, mille pardal olnud tulid kuulama Sir David Attenborough esinemist, kuidas inimkond oma planeeti hävitab. Kuulsin, kuidas kohal olnud rääkisid õiglusest, võrdsusest ja läbipaistvusest. Samas keegi ei võtnud sõna teemal, mis puudutab seda, kuidas rikkad maksudest kõrvale hiilivad. Rikkad ei anna ühiskonda võrdset panust. Mulle tundub nagu oleksin tuletõrjujate konverentsil, kus kus ei tohi rääkida veest,» sõnas hollandlane.

Kohal olnud said üllatuse osaliseks, kui Bergman teatas, et tuntud maksudest kõrvalehoidja, ansambli U2 juht Bono, kes on ka varem Davosi iga-aastasel foorumil osalenud, peaks oma suu lahti tegema.

Iiri laulja Bono 23. jaanuaril 2019 Davosi majandusfoorunil FOTO: Laurent Gillieron / AP/Scanpix

«Maksud ei ole raketiteadus. Me võime rääkida pikalt igasugustest humanitaarprogrammidest, kuid võiks näiteks kutsuda maksudest kõrvele hoidva muusiku Bono rääkima maksudest. Jah, maksudest. Maksud, maksud ja veelkord maksud, kõik ülejäänu on tähtsusetu. See on minu seisukoht,» lausus Bergman.

Bergmani kommentaari video jõudis Twitterisse, kus see muutus kohe väga populaarseks. Seda on vaadatud kuuel miljonil korral ja see on saanud ligi 100 000 meeldimist. Seda on näha ka Youtube’is ja Facebookis.

Mitmed kommenteerijad teatasid, et oli juba aeg need superrikkad avalikult ette võtta ning Bergman tegi seda väga hästi.

@travis_swift13 kirjutas oma tviidis, et maailma valitsemine tuleks anda Bergmani kätte.

«Bergmani võrdlus, et ta oleks nagu tuletõrjujate konverentsil, kus ei tohi rääkida veest oli briljantne. Ta oli Davoisis esimene esineja, kes julges miljardäre hurjutada,» oli veel üks tviit.

Adam Fysh arvas, et rikkaid kritiseeriva kõne eest ei kutsuta Rutgerit enam 2020. aasta Davosi majandusfoorumile ja talle võidakse anda sinna isegi eluaegne keeld.

«Olen veendunud, et Rutgeri ees löödi majandusfoorumi uks alatiseks kinni. Need rikkad sellid, kes seal igal aastal koos käivad, ei olnud varem sellist rünnakut kogenud,» kirjutas Fysh.

Bergmani verbaalne rünnak jäi silma-kõrva ka USA Vermonti senaatorile Bernie Sandersile, kes avaldas Twitteris oma seisukoha.

«Maksuseadustes on palju mitmeti tõlgendatavaid kohti, mis võimaldavad jõukuritel maksudest kõrvale hiilida. On aeg need seadused ümber teha, et rikkad ei saaks neid enam enda huvides ära kasutada ega skeemitada. Neil on aeg anda oma õiglane panus ühiskonda,» edastas Sanders.

Bergmani sõnul oli tema jaoks üllatus, et rahvas reageeris sotsiaalmeedias ta sõnavõtule nii jõuliselt.