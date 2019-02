EELVAADE: Eesti Laulu 2. poolfinaal – ennustame taas, kes pääsevad finaali

KOHT 7

4. Sissi Nylia Benita - «Strong»

Muusika: Karl-Ander Reismann, Sissi Nylia Benita, Rasmus Viberg

Sõnad: Sissi Nylia Benita

Sissi, kes on 2002. aastal Eurovisiooni võitnud Dave Bentoni tütar, hääl kõlab mõnusalt taustal kõlava bassi saatel. Hääl ja muusika astuvad ühes taktis. Ma ei pea silmas muusika saatel laulmist, vaid harmoonilist rütmi, mis laulu ajal kõlab. Sissil on võimas hääl, kuid refrääni ajal oleks oodanud, et see võimsus rohkem välja tuleb. Praegu jääb nagu üks või kaks taset puudu sellest, mis võiks olla. Muusika taustal viitab, et nüüd on midagi tulemas, aga natuke jääb puudu. Refrään ongi tavaliselt see osa laulust, mis näitab, kas lugu on hea või mitte. Siin jääb vokaalselt natuke vajaka.

Laul on kuidagi liiga lihtne. Tavaosa laulust paneb mõtlema, et refrään on see, mis laulu kannab. Refrääni ajal jääb võimsust hääles puudu. Siis on liiga palju oo-tamist, mis riivab lõpuks kõrva. Sissil on unikaalne hääl ning ta saaks paremini, aga see ei tule praegu välja. Sissi ütles «Terevisioonis», et isa oli talle öelnud, et igal aastal muutub see, mis rahvale meeldib. Võib-olla tahab rahvas tänavu seda, mida Sissi neile pakub.

5. Cätlin Mägi & Jaan Pehk - «Parmumäng»

Muusika: Cätlin Mägi

Sõnad: Jaan Pehk

Natuke Eesti folki tänapäeva võtmes Cätlin Mägi ja Jaan Pehki esitluses. Kahju, et see kuskile ei vii, aga seda on Eesti Laulule vaja. Laul jätab muusika ja sõnade poolest rohkem lustaka kui tõsise mulje. Ja see on üks põhjus, miks laul finaali ei pääse. Eks on ka inimesi, kes protesti märgiks sellele laulule hääled annavad, aga keegi ei taha, et korduks «Leto Svet».

Jaan Pehk on küll armastatud muusik ja «Parmumäng» võib nii mõnelegi peale minna, aga see on nii veider lugu. Cätlin teeb miskeid hääli ja Jaan laulab imeliku häälega. Lugu jätab pigem veidra õudusfilmi paroodia kui tõsiseltvõetava Eestit esindava laulu mulje. Finaali laul ei pääse, aga oma veidruse tõttu ei jääda ka viimaseks. Jaan Pehk päästab laulule oma poolfinaalis viisaka koha.

6. Kadiah - «Believe»

Muusika: Kadi Poll, Kristjan Ruus, Charlie Cavonius

Sõnad: Kadi Poll

Kadiah ehk Kadi Poll on TV3 kommunikatsioonijuht. See on kuidagi äärmiselt huvitav, et pressiesindaja Eesti Laulul osaleb. Tavaliselt on kommunikatsioonijuhid kuskil pimedas ruumis ja väldivad ajakirjanikke. Okei, nali, aga kommunikatsioonijuht laulmas on heas mõttes kummaline. Elu24-le antud intervjuu ajal ta rääkis ka, et muusika ja laulmine on tema esimene armastus ja ta sooviks selles valdkonnas tulevikus rohkem teha.